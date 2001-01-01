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|FilmBelgesel / Biyografi / Dram
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Puanlama
IMDb : 6.3/10
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IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : José Luis López-Linares, Javier Rioyo
Tür : Belgesel
Ülke : Meksika / İspanya / Fransa / ABD
Dil : İspanyolca / Fransızca /...
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Emmanuel Goldstein
Tür : Belgesel / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Fransızca /...
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Martina Kudlácek
Tür : Belgesel / Biyografi
Ülke : Avusturya / Çek Cumhuriyeti / İsviçre / Almanya
Dil : İngilizce / Fransızca