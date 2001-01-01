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I'll Sing for You (2001)
FilmBelgesel / Biyografi / Dram
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Jacques Sarasin
Yazar/Senaryo :
Jacques Sarasin
Oyuncular :
Haruna Barry, Dèmba-Kane Niang, Madieye Niang, Blaise Pascal, Mamadou Sangaré, Malik Sidibé, Ballaké Sissoko, Ali Farka Touré, Boubacar Traoré
Görüntü Yönetmeni :
Stéphan Oriach
 Yapımcı :
Jacques Sarasin
Detaylar
Orijinal Adı :
Je chanterai pour toi
 Ülke :
Fransa / Mali
Dil :
Fransızca
Yapımcı Firma :
Centre National de la Cinématographie (CNC), Les Productions Faire Bleu
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