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Rottweiler (2004)
FilmKorku / Bilim Kurgu
Rottweiler posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 3.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Brian Yuzna
Yazar/Senaryo :
Miguel Tejada-Flores, Alberto Vázquez Figueroa
Oyuncular (Önemli roller):
William Miller, Irene Montalà, Paulina Gálvez, Cornell John, Lluís Homar, Paul Naschy, Ilario Bisi-Pedro, Nicholas Aaron, Lolo Herrero, Ramata Koite, Bárbara Elorrieta, Ivana Baquero, Roberto Hijón, Abdel Hamid Krim, Levinson
Detaylar
Diğer Adı :
Foniko rottweiler
Süre :
İspanya: 95 dakika / Arjantin: 95 dakika
Ülke :
İspanya
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Castelao Producciones, Fantastic Factory (Filmax), Filmax
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