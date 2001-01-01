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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 3.3/10
|Yönetmen :
Brian Yuzna
|Yazar/Senaryo :
Miguel Tejada-Flores, Alberto Vázquez Figueroa
| Oyuncular (Önemli roller):
William Miller, Irene Montalà, Paulina Gálvez, Cornell John, Lluís Homar, Paul Naschy, Ilario Bisi-Pedro, Nicholas Aaron, Lolo Herrero, Ramata Koite, Bárbara Elorrieta, Ivana Baquero, Roberto Hijón, Abdel Hamid Krim, Levinson
| Müzik :
Mark Thomas
| Görüntü Yönetmeni :
Javier Salmones
| Yapımcı :
Carola Ash, Carlos Fernández, Julio Fernández, Julio Fernández, Teresa Gefaell, Stephen Margolis, Albert Martinez Martin, Reyes Matabuena, Brian Yuzna
|Oyuncular (Tam kadro):
William Miller, Irene Montalà, Paulina Gálvez, Cornell John, Lluís Homar, Paul Naschy, Ilario Bisi-Pedro, Nicholas Aaron, Lolo Herrero, Ramata Koite, Bárbara Elorrieta, Ivana Baquero, Roberto Hijón, Abdel Hamid Krim, Levinson, Roelkis Bueno, Santa Morel, Chuen Lam, Larisa Ganga, Francisco Gutiérrez, Anna Albiach, Zeus, Johann Benét, Wills Canga
| Diğer Adı :
Foniko rottweiler
| Süre :
İspanya: 95 dakika / Arjantin: 95 dakika
| Ülke :
İspanya
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Castelao Producciones, Fantastic Factory (Filmax), Filmax