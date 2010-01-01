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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.1/10
|Yönetmen :
Stuart Orme
|Yazar/Senaryo :
Tom Collins, Anne McCabe
| Oyuncular (Önemli roller):
Iain Glen, Ralph Brown, Tara Breathnach, Aoife Bell, Frederico Betti, Paraic Breathnach, Zoe Cafferty, Barry Cassin, Megan Conneely, Peadar Cox, Eamonn Cunniss, Colmcille Donnelly, Gerry Ferguson, Ken Fildes, Clodagh Freeman
| Müzik :
Colin Towns
| Görüntü Yönetmeni :
John Conroy
| Yapımcı :
Ralph Christians, Clodagh Freeman, Sandro Lorino, Des Martin, Richard Price, Dirk Schweitzer
|Oyuncular (Tam kadro):
Iain Glen, Ralph Brown, Tara Breathnach, Aoife Bell, Frederico Betti, Paraic Breathnach, Zoe Cafferty, Barry Cassin, Megan Conneely, Peadar Cox, Eamonn Cunniss, Colmcille Donnelly, Gerry Ferguson, Ken Fildes, Clodagh Freeman, David Heap, Colm Hogan, Margaret Hogan, Seamus Hughes, Darren Killeen, Tom Latchford, Aine Ni Mhuiri, Anna Monaghan, Bill Murphy, Nora-Jane Noone, Síghle Ní Chonail, Donal O'Farrell, Emmet O'Malley, Frank O'Sullivan, Lalor Roddy, Marcus Seoige, Chris White, Mark McCormack
| Diğer Adı :
Jack Taylor
| Süre :
100 dakika / 100 dakika
| Ülke :
İrlanda / Almanya
| Dil :
İngilizce