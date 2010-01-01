The Guards (2010)
TV FilmiPolisiye
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Stuart Orme
Yazar/Senaryo :
Tom Collins, Anne McCabe
Oyuncular (Önemli roller):
Iain Glen, Ralph Brown, Tara Breathnach, Aoife Bell, Frederico Betti, Paraic Breathnach, Zoe Cafferty, Barry Cassin, Megan Conneely, Peadar Cox, Eamonn Cunniss, Colmcille Donnelly, Gerry Ferguson, Ken Fildes, Clodagh Freeman
Detaylar
Diğer Adı :
Jack Taylor
 Süre :
100 dakika / 100 dakika
Ülke :
İrlanda / Almanya
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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