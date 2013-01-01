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Puanlama
|7G Puanı :
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| 9.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.6/10
|Yaratıcı :
Michael Hirst
| Oyuncular (Önemli roller):
Travis Fimmel, Clive Standen, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick, George Blagden, Jefferson Hall, Donal Logue, Maude Hirst, Alyssa Sutherland, John Kavanagh, Nathan O'Toole, Thorbjørn Harr, Ruby O'Leary, Alexander Ludwig, Linus Roache, Tadhg Murphy, Edvin Endre, , Cormac Melia
| Müzik :
Trevor Morris
| Görüntü Yönetmeni :
John S. Bartley
| Yapımcı :
Alan Gasmer, Bill Goddard, Michael Hirst, Sheila Hockin, Sherry Marsh, Morgan O'Sullivan, Justin Pollard, Keith Thompson, Steve Wakefield, John Weber, Seamus McInerney
|Oyuncular (Tam kadro):
Travis Fimmel, Clive Standen, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick, George Blagden, Jefferson Hall, Donal Logue, Maude Hirst, Alyssa Sutherland, John Kavanagh, Nathan O'Toole, Thorbjørn Harr, Ruby O'Leary, Alexander Ludwig, Linus Roache, Tadhg Murphy, Edvin Endre, , Cormac Melia, Moe Dunford, Gabriel Byrne, David Pearse, Diarmaid Murtagh, Philip O'Sullivan, Elinor Crawley, , Ivan Kaye, Gaia Weiss, Carrie Crowley, Georgia Hirst, Vladimir Kulich, Eric Higgins, Morten Suurballe, Morgan C. Jones, Sarah Greene, Peter Gaynor, Jouko Ahola, Amy Bailey, Trevor Cooper, Eddie Elks, Cathy White, Angus MacInnes, Duncan Lacroix, Barbara Griffin, Will Irvine, Sam Doyle, Sam Smith, Steve Wall, Jonathon Kemp, Richard Ashton, Rick Burn, Martin White, David Murray, Eddie Drew, Kevin Flood, Anna Åström, Gerard McCarthy, , Billy Gibson, Alvaro Lucchesi, Elizabeth Moynihan, Gary Farrelly, Sean Tracy, David Wilmot, Damien Devaney, Conor Madden, Tristan McConnell, David Michael Scott, Craig Whittaker, Jay Duffi, Jay Duffy, Pagan McGrath, Michelle Costello, Donna Dent, Kevin McCann, Paul Ward, Rachel-Mae Brady, Alan Devine, Rebecca Grimes, Paul Kealyn, Cian Quinn, Matt Ryan, Niall Ü SioradÜ¡in, Robert Fawsitt, Jens Christian Buskov Lund, Carl Shaaban, Michelle Beamish, Deirdre Mullins, Carolyn Murray, Steve Wilson, Mark Fitzgerald, Fionn Foley, Conor Marren, Roanna Cochrane, Rudi Kennedy, , Hilary Rose, Amber Jean Rowan, James Browne, Chris Gallagher, Derry Power, Christina Forbes, Andy Kellegher, Edmund Kente, Simon Coury, Dez McMahon, Gary Murphy, Des Braiden, Michael Liebman, Jonathan Ryan, James Flynn, Eddie Jackson, Noni Stapleton, Michael James Ford, Nathan Gordon, Mark Edward Lewis, Mark McAuley, Alexander Downes, Martin Phillips, Sebastian Vermeul-Taback, Amy De Bhrún, Lexi Rose, David Ryan, Patrick Kelly, Aaron Lee Reed, Daniel Aherne, Keith Anderson, Christopher Dane, Tyrone Kearns, Laura Sibbick
| Diğer Adı :
Vikinzi
| Süre :
44 dakika
| Ülke :
İrlanda / Kanada
| Dil :
İngilizce / Old İngilizce / Norse, Old / Latince / Danca / Norveççe / İsveççe
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital