Puanlama

7G Puanı : Currently 7.00/10 7.0/10 (1 oy) IMDb : 8.2/10

Diğer Adı :

Quantico

Süre :

42 dakika

Ülke :

ABD / Kanada

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Emmy adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Touchstone Television, Paramount Network Television, Mark Gordon Company, The



FBI'ın seçkin profil çözümleyici ekibiyle tanışın. Onların görevi ülkedeki en sapkın suçluların zihinlerini analiz ederek bir sonraki hamlelerini tahmin etmek ve tekrar saldırmalarının önüne geçmek. Ekibin her bir üyesi kendi uzmanlık alanını masaya yatırarak suçlunun güdülenmesine neden olan etkeni bulmaya çalışıyor.

