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Puanlama
|7G Puanı :
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| 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.2/10
| Müzik :
Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina
| Görüntü Yönetmeni :
Greg St. Johns, Glenn Kershaw
| Yapımcı :
Edward Allen Bernero, Gigi Coello-Bannon, Erica Messer, Deborah Spera, Simon Mirren, Mark Gordon, Chris Mundy, Glenn Kershaw, Charles S. Carroll, Jennifer Yates, Debra J. Fisher, Breen Frazier, Aaron Zelman, Jay Beattie, Dan Dworkin, Andrew Wilder, Andi Bushell, Jeff Davis, Holly Harold, Howard Griffith, Herb Adelman, Peter Schindler, Francis Conway, Charles Murray, Judy McCreary, Randy Huggins, Alicia Kirk, Janine Sherman, Kiegan Downs, Jagene Funk
|Oyuncular (Tam kadro):
Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, Thomas Gibson, Kirsten Vangsness, A.J. Cook, Paget Brewster, Joe Mantegna, Mandy Patinkin, Lola Glaudini, Meredith Monroe, Jayne Atkinson, Nicholas Brendon, Meta Golding, Brian Appel, Cade Owens, Josh Stewart, Jane Lynch, Alan Mueting, C. Thomas Howell, Isabella Murad, Gina Garcia, Taylor Nichols, D.B. Sweeney, Amanda Bernero, Molly Baker, Rachel Grow, Lukas Haas, Neal Jones, Keith Carradine, Bailey Chase, James Van Der Beek, Sienna Guillory, Salli Richardson-Whitfield, Tim Curry, Amy Madigan, Bill Smitrovich, Robert Davi, Ian Anthony Dale, Jason Wiles, Elle Fanning, Jack McGee, Erik Palladino, Austin Highsmith, Monique Daniels, John Eddins, Wolf Muser, Bruce French, Scarlett McAlister, Loren Lester, Amie Farrell, Kenneth Meseroll, Gina Garcia Sharp, Martha Boles, Tom Ohmer, Sabrina Gennarino, Andrew Elvis Miller, Moira Squier, Dean Lemont, Gonzalo Menendez, Charles Haid, Stephanie Venditto, Elizabeth Hendrickson, Leith M. Burke, Doug Jones, Casey Nelson, Nan McNamara, Heidi Fecht, Joel Heyman, Don Swayze, Cara Chute, Joe Jagatic, Jimmy Kieffer, Zokai Holmes, Keith Burke, Troy Holden, Jeffy Branion, Elizabeth Chambers, Christopher Frontiero, Lucia Sullivan, Patty Malcolm, Bunny Levine, , K'Sun Ray, Kanin Howell, Natalie Graziano, Tyler Poelle, Christopher Guckenberger, Donnell Turner, Edward Conna, Kent Shocknek, Phinneas Kiyomura, David Pearl, Roberto 'Sanz' Sanchez, Brevard Hudson, H. Charles Parrish, Lynnanne Zager, Stephanie Edmonds, Tony Aaron II, Andrew Astor, Spencer Hill, Justin Wren, Nicole Abramson, Lisa Moore-Marquez, Shane Schoeppner, Dan Warner
| Diğer Adı :
Quantico
| Süre :
42 dakika
| Ülke :
ABD / Kanada
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Touchstone Television, Paramount Network Television, Mark Gordon Company, The
FBI'ın seçkin profil çözümleyici ekibiyle tanışın. Onların görevi ülkedeki en sapkın suçluların zihinlerini analiz ederek bir sonraki hamlelerini tahmin etmek ve tekrar saldırmalarının önüne geçmek. Ekibin her bir üyesi kendi uzmanlık alanını masaya yatırarak suçlunun güdülenmesine neden olan etkeni bulmaya çalışıyor.