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|FilmDram / Tarihi
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Puanlama
IMDb : 7.1/10
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IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Luis Buñuel
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Fransa / İspanya
Dil : Fransızca / İspanyolca
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Eloy de la Iglesia
Tür : Komedi / Polisiye / Dram
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Julio García Espinosa, Thomas González Pérez
Tür : Belgesel / Dram
Ülke : Küba
Dil : İspanyolca