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Pafnucio Santo (1977)
FilmDram / Tarihi
Pafnucio Santo posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Rafael Corkidi
Yazar/Senaryo :
Rafael Corkidi, Carlos Illescas
Oyuncular :
Juan BarrÃ³n, Pablo Corkidi, Susana Kamini, Gina Morett, Piya, Jorge Humberto Robles, SebastiÃ¡n, JosÃ© Luis Urquieta, MarÃ­a de la Luz Zendejas
Müzik :
HÃ©ctor SÃ¡nchez
 Görüntü Yönetmeni :
Rafael Corkidi
Yapımcı :
Rafael Corkidi
Detaylar
Süre :
100 dakika
Ülke :
Meksika
Dil :
İspanyolca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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