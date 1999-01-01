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The Matrix (1999)
FilmAksiyon / Bilim Kurgu
The Matrix posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 9.25/10
 9.3/10 (8 oy)
IMDb : 8.7/10    RT : 8.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Andy Wachowski, Larry Wachowski
Oyuncular (Önemli roller):
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Julian Arahanga, Matt Doran, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Paul Goddard, Robert Taylor, David Aston, Marc Aden
Detaylar
Diğer Adı :
Matrix
 Süre :
136 dakika
Ülke :
ABD / Avustralya
 Dil :
İngilizce
Bütçe ($):
63 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
171 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital / SDDS
Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures
Konu
Thomas A. Anderson dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Metacortex`de program yazarı olarak çalışmaktadır. Saygın bir işe sahip olan Bay Anderson`un bu yaşamının yanı sıra bi yaşamı daha vardır. Sanal dünyada Neo adıyla bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Neo dünyada devamlı birşeylerin ters gittiğinden şüphe duymaktadır ama bu şüphelerinin kaynağının ne olduğundan da tam olarak emin değildir. Bir gün bilgisayar başında uyurken gelen bir mesaj aracılığıyla tanıştığı Trinity isimli şahıs aracılığıyla bu şüphelerini giderebileceğini düşündüğü Morpheusile tanışır. Morpheus, Neo`ya bir hayal dünyasında yaşadığı, gerçek dünyanın onun bildiği dünyadan oldukça farklıolduğunu açıklar ve Neo`ya insanlara gerçek dünyayı göstermek zorunda olduklarını söyler; ve bunu yapabilmek için ona ihtiyaç olduklarını söyler. Neo ilk başta Morpheus`e inanmasa da zamanla gerçeği görmeye başlar; ve insanları bu sahte gerçeklikten kurtarmak için mücadeleye girişirler.
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