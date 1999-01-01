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|FilmAksiyon / Bilim Kurgu
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Puanlama
IMDb : 8.7/10 RT : 8.7/10
Thomas A. Anderson dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Metacortex`de program yazarı olarak çalışmaktadır. Saygın bir işe sahip olan Bay Anderson`un bu yaşamının yanı sıra bi yaşamı daha vardır. Sanal dünyada Neo adıyla bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Neo dünyada devamlı birşeylerin ters gittiğinden şüphe duymaktadır ama bu şüphelerinin kaynağının ne olduğundan da tam olarak emin değildir. Bir gün bilgisayar başında uyurken gelen bir mesaj aracılığıyla tanıştığı Trinity isimli şahıs aracılığıyla bu şüphelerini giderebileceğini düşündüğü Morpheusile tanışır. Morpheus, Neo`ya bir hayal dünyasında yaşadığı, gerçek dünyanın onun bildiği dünyadan oldukça farklıolduğunu açıklar ve Neo`ya insanlara gerçek dünyayı göstermek zorunda olduklarını söyler; ve bunu yapabilmek için ona ihtiyaç olduklarını söyler. Neo ilk başta Morpheus`e inanmasa da zamanla gerçeği görmeye başlar; ve insanları bu sahte gerçeklikten kurtarmak için mücadeleye girişirler.
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