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Mest (1989)
FilmDram / Tarihi
Mest posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Yermek Shinarbayev
Yazar/Senaryo :
Anatoli Kim
Oyuncular :
Aleksandr Pan, Valentina Te, Kasym Zhakibayev, Lyubov Germanova, Oleg Li, Juozas Budraitis, Zinaida Em, Maksim Munzuk, Erik Zholzhaksynov, Nikolai Tacheyev, Li Kham Dek, Olga Yenzak, Tsoi Ke Suk, Yana Kan, Oleg Fomin
Detaylar
Diğer Adı :
Revenge
 Ülke :
Sovyetler Birliği
Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
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