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|FilmDram / Tarihi
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Puanlama
IMDb : 7.0/10
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Isaak Fridberg
Tür : Dram / Duygusal / Spor
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Jean-Luc Godard
Tür : Komedi / Dram / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : Fransızca / İngilizce /...
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Konstantin Lopushansky
Tür : Dram
Ülke : Sovyetler Birliği / Batı Almanya / İsviçre
Dil : Rusça