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|TV DizisiMacera / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.2/10
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IMDB Puanı : 7.9
Tür : Aksiyon / Macera
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.4
Tür : Animasyon / Macera / Komedi / Aile Filmi / Korku / Gizem
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.4
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce