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"The Onedin Line" (1971)
TV DizisiMacera / Dram / Duygusal
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Yaratıcı :
Cyril Abraham
Oyuncular :
Peter Gilmore, Jessica Benton, Howard Lang, Mary Webster, Brian Rawlinson
Detaylar
Diğer Adı :
Az Onedin csal
 Süre :
50 dakika (91 bölüm)
Ülke :
İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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