Bon Voyage (1944)
FilmKısa Film / Savaş
Bon Voyage posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Alfred Hitchcock
Yazar/Senaryo :
Angus MacPhail, J.O.C. Orton
Oyuncular :
John Blythe
Detaylar
Diğer Adı :
Bon Voyage
 Süre :
26 dakika
Ülke :
İngiltere
 Dil :
Fransızca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
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