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|Kısa Film / Savaş
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Puanlama
IMDb : 6.4/10
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Jacques Tati
Tür : Kısa Film / Komedi
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Alfred Hitchcock
Tür : Kısa Film / Savaş
Ülke : İngiltere
Dil : Fransızca
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Henri Cartier-Bresson
Tür : Belgesel / Kısa Film
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca