Tragedi på en lantkyrkogård (2013)
TV FilmiPolisiye / Gerilim
Tragedi på en lantkyrkogård posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Christian Eklöw, Christopher Panov
Yazar/Senaryo :
Maria Lang, Alex Haridi
Oyuncular (Önemli roller):
Tuva Novotny, Linus Wahlgren, Ola Rapace, Reuben Sallmander, Katia Winter, Emil Almén, Liv Mjönes, Susanne Thorson, Sofia Bach, Johan H:son Kjellgren, Ella Fogelström, Anastasios Soulis, Natalie Minnevik, Sissela Kyle, Jacob Ericksson
Detaylar
Diğer Adı :
Tragedi p
 Süre :
93 dakika
Ülke :
İsveç
 Dil :
İsveççe
Görüntü :
Renkli
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