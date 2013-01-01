|
|Polisiye / Gerilim
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 5.9/10
|
|
IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Richard Holm
Tür : Aksiyon / Polisiye / Gerilim
Ülke : İsveç
Dil : İsveççe / Fince /...
|
|
IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Richard Holm
Tür : Aksiyon / Polisiye / Gerilim
Ülke : İsveç
Dil : İsveççe / Rusça /...
|
|
IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Ulf Kvensler
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : İsveç
Dil : İsveççe