Het Diner (2013)
FilmDram / Gerilim
Het Diner posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yazar/Senaryo :
Herman Koch, Menno Meyjes
Oyuncular (Önemli roller):
Thekla Reuten, Daan Schuurmans, Kim van Kooten, Jonas Smulders, Jacob Derwig, Reinout Bussemaker, Serge Mensink, Sabine Soetanto, Wil van der Meer, Hanne Arendzen, Harpert Michielsen, Lukas Dijkema, Andre Dongelmans, Dewi Morgaine, Francesca Pichel
Detaylar
Diğer Adı :
Het Diner
 Süre :
88 dakika
Ülke :
Hollanda
 Dil :
Hollandaca
Görüntü :
Renkli
Benzer Film Önerileri
Zurich (2015)
Zurich Posteri
 IMDB Puanı : 6.1
Tür : Dram
Ülke : Almanya / Hollanda / Belçika
Dil : Almanca / İngilizce /...
22nd of May (2010)
22nd of May Posteri
 IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Koen Mortier
Tür : Dram / Fantastik / Gerilim
Ülke : Belçika
Dil : Hollandaca / Fransızca
Eep! (2010)
Eep! Posteri
 IMDB Puanı : 6.5
Tür : Dram / Fantastik
Ülke : Belçika / Hollanda
Dil : Hollandaca