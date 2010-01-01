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|Dram / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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IMDB Puanı : 6.1
Tür : Dram
Ülke : Almanya / Hollanda / Belçika
Dil : Almanca / İngilizce /...
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Koen Mortier
Tür : Dram / Fantastik / Gerilim
Ülke : Belçika
Dil : Hollandaca / Fransızca
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IMDB Puanı : 6.5
Tür : Dram / Fantastik
Ülke : Belçika / Hollanda
Dil : Hollandaca