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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Eliza Taylor-Cotter, Marie Avgeropoulos, Sachin Sahel, Jarod Joseph, Lindsey Morgan, Genevieve Buechner, Richard Harmon, Katie Stuart, Chelsey Reist, Chris Browning, Josh Ssettuba, Shane Symons, Reese Alexander, Artine Brown, Jane Craven, Teach Grant, Manny Jacinto, Levi Meaden, Brendan Meyer, Breanna Podlasly, Valerie Tian, Izabela Vidovic, Rhys Ward, Darren Mann, Henry Ian Cusick, Kelly Hu, Fred Cruz, Jonathan Alexander, Chloe Babcook, Devon Bostick, Lizzie Boys, Mac Brandt, Lilah Fitzgerald, Eli Goree, Alessandro Juliani, Christopher Larkin, Dejan Loyola, Zach Martin, Thomas McDonell, Aaron Miko, Bob Morley, Murry Peeters, Jessica Racz, Tatiana Szalay, Paige Turco, Isaiah Washington, Conrad Whitaker, Fraser Aitcheson, Spencer Drever, Monique Ganderton, Nicole Hombrebueno, Mark James, Olivia Steele Falcone, Matteo Stefan, Alison Thornton, Karissa Day
| Diğer Adı :
The 100
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital