"The 100" (2014)
TV DizisiBilim Kurgu
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10   

Kadro
Yaratıcı :
Jason Rothenberg
Oyuncular (Önemli roller):
Eliza Taylor-Cotter, Marie Avgeropoulos, Sachin Sahel, Jarod Joseph, Lindsey Morgan
Detaylar
Diğer Adı :
The 100
 Süre :
60 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Benzer Dizi Önerileri
"The After" (2014)
The After Posteri
 IMDB Puanı : 7.8
Tür : Dram / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Mighty Med" (2013)
Mighty Med Posteri
 IMDB Puanı : 7.0
Tür : Komedi / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Extant" (2014)
Extant Posteri
 IMDB Puanı : 8.0
Tür : Dram / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce