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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 3.2/10 RT : 1.7/10
|Yönetmen :
Tyler Perry
|Yazar/Senaryo :
Tyler Perry
| Oyuncular (Önemli roller):
Nia Long, Wendi McLendon-Covey, Amy Smart, Zulay Henao, Cocoa Brown, Ryan Eggold, Tyler Perry, William Levy, Terry Crews, Katherine Shepler, Cassie Brennan, Massai Z. Dorsey, Vanessa Velasco, DeVion Harris, Eddie Cibrian
|Oyuncular (Tam kadro):
Nia Long, Wendi McLendon-Covey, Amy Smart, Zulay Henao, Cocoa Brown, Ryan Eggold, Tyler Perry, William Levy, Terry Crews, Katherine Shepler, Cassie Brennan, Massai Z. Dorsey, Vanessa Velasco, DeVion Harris, Eddie Cibrian, Marlene Forte, Sean Carrigan, Carmen Argenziano, Brandon Olive, Ashley LeConte Campbell, Kenny Alfonso, Elliott Grey, Alpha Trivette, Dan Chandler, Niki Spiridakos, William E. Jackson II, Carrie L. Walrond, Angela Matemotja, Helen Ingebritsen, Kendra C. Johnson, Herrari Hamilton, John Edward Doyle Jr., Cranston Johnson, Tasia Grant, Anthony O. Dalton II, Adaline Gruszynski, Gabriel Lopez, Terry Burchett, Sara Vonzine, Lisa M. Barfield, Derek Carver, Krista Gibson, Morgan Hennum, Christian Higgins, Andrew R. Kaplan, King, Derrick Owens, Steve Piwowar, Rob Springer
| Diğer Adı :
The Single Moms Club
| Süre :
111 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
9.810.024 (ABD)