The Single Moms Club (2014)
FilmKomedi / Dram
The Single Moms Club posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.2/10    RT : 1.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Tyler Perry
Yazar/Senaryo :
Tyler Perry
Oyuncular (Önemli roller):
Nia Long, Wendi McLendon-Covey, Amy Smart, Zulay Henao, Cocoa Brown, Ryan Eggold, Tyler Perry, William Levy, Terry Crews, Katherine Shepler, Cassie Brennan, Massai Z. Dorsey, Vanessa Velasco, DeVion Harris, Eddie Cibrian
Detaylar
Diğer Adı :
The Single Moms Club
 Süre :
111 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
9.810.024 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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