"Happy Valley" (2014)
TV DizisiPolisiye
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Sarah Lancashire, Steve Pemberton, James Norton, Adam Long, Joe Armstrong, George Costigan, Siobhan Finneran, Charlie Murphy, Jill Baker, Ishia Bennison, Julia Ford, Kelly Harrison, Hannah John-Kamen, Sophie Rundle, Shane Zaza
Detaylar
Süre :
60 dakika (six bölüm)
 Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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