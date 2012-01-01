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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Sarah Lancashire, Steve Pemberton, James Norton, Adam Long, Joe Armstrong, George Costigan, Siobhan Finneran, Charlie Murphy, Jill Baker, Ishia Bennison, Julia Ford, Kelly Harrison, Hannah John-Kamen, Sophie Rundle, Shane Zaza
|Oyuncular (Tam kadro):
Sarah Lancashire, Steve Pemberton, James Norton, Adam Long, Joe Armstrong, George Costigan, Siobhan Finneran, Charlie Murphy, Jill Baker, Ishia Bennison, Julia Ford, Kelly Harrison, Hannah John-Kamen, Sophie Rundle, Shane Zaza, Derek Riddell, Shameem Ahmad, Mina Anwar, Pamela Ashton, James Burrows, Ian Champion, Karl Davies, Steven Hartley, Moey Hassan, Paul Courtenay Hyu, Pauline Jefferson, Olwen May, Nadia Nadry, James Varley, Sydney Wade, Amelia Young, Jamie Dorrington, Paul J. Dove, Bianca Rudman, Danny Seward, Ramon Tikaram
| Süre :
60 dakika (six bölüm)
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce