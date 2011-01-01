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|FilmDram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 6.4/10
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Jakub Kroner
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Slovakya / Çek Cumhuriyeti
Dil : Slovakça
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Juraj Lehotsky
Tür : Dram
Ülke : Slovakya / Çek Cumhuriyeti
Dil : Slovakça
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IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Kasia Adamik, Agnieszka Holland
Tür : Dram / Duygusal / Savaş
Ülke : Polonya / Slovakya / Çek Cumhuriyeti
Dil : Lehçe / Slovakça / Çekçe...