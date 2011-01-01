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Marhulový ostrov (2011)
FilmDram / Duygusal
Marhulový ostrov posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Bebjak
Yazar/Senaryo :
Peter LipovskÜ½
Oyuncular :
Attila Mokos, Peter NÜ¡dasdi, Szidi Tobias
Detaylar
Diğer Adı :
Marhulov
 Süre :
102 dakika
Ülke :
Slovakya
 Dil :
Slovakça / Macarca
Görüntü :
Renkli
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