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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Eric Dane, Rhona Mitra, Adam Baldwin, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Charles Parnell, Christina Elmore, Jocko Sims, John Pyper-Ferguson, Kevin Michael Martin, Michael Curran-Dorsano, Andy T. Tran, Chris Sheffield, Ness Bautista, Jamison Haase, Tommy Savas, Alice Coulthard, Maximiliano Hernández, Amen Igbinosun, Deborah Rombaut, Hope Olaide Wilson, Sam Spruell, Grace Kaufman, Aidan Sussman, Ben Cho, Michael Scott Allen, Felisha Cooper, Tracy Middendorf, Kevin Phillips, Alyssa Diaz, Anton Narinskiy, Andy Arribito, Keith Chandler, Christopher Clausi, Daniel Cummings, David Paul Olsen, Jade Pettyjohn, Nathan Sutton, Murielle Zuker, Darren O'Hare, Deborah May, Janelle Rodriguez, David Alfano, Aydin Amoli, Rachel Appelbaum, Melody Baha, Michael Balsley, Charlotte Benesch, Elizabeth Ann Bennett, Michael Benyaer, Ernie Charles, Marcus Choi, Sheena Chou, Fred Cross, Nancy De Mayo, Nancy DeMars
|Oyuncular (Tam kadro):
Eric Dane, Rhona Mitra, Adam Baldwin, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Charles Parnell, Christina Elmore, Jocko Sims, John Pyper-Ferguson, Kevin Michael Martin, Michael Curran-Dorsano, Andy T. Tran, Chris Sheffield, Ness Bautista, Jamison Haase, Tommy Savas, Alice Coulthard, Maximiliano Hernández, Amen Igbinosun, Deborah Rombaut, Hope Olaide Wilson, Sam Spruell, Grace Kaufman, Aidan Sussman, Ben Cho, Michael Scott Allen, Felisha Cooper, Tracy Middendorf, Kevin Phillips, Alyssa Diaz, Anton Narinskiy, Andy Arribito, Keith Chandler, Christopher Clausi, Daniel Cummings, David Paul Olsen, Jade Pettyjohn, Nathan Sutton, Murielle Zuker, Darren O'Hare, Deborah May, Janelle Rodriguez, David Alfano, Aydin Amoli, Rachel Appelbaum, Melody Baha, Michael Balsley, Charlotte Benesch, Elizabeth Ann Bennett, Michael Benyaer, Ernie Charles, Marcus Choi, Sheena Chou, Fred Cross, Nancy De Mayo, Nancy DeMars, Andy Demetrio, Ashley Devane, Eddie Diaz, Zoli Dora, Alex Fernandez, Eddie J. Fernandez, Massi Furlan, Fiorella GarcÜa, Maggie Henry, Paul James, Nick Jameson, Everton Lawrence, Adam Edward, Vanessa Lua, Naomi Lull, Jessica Martin, Anthony Martins, Fay Masterson, Alex Meridy, Eloy Méndez, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Noro Otitigbe, Eryn Nicole Pablico, Kyle Pacek, Will Rian, Babcock Ryan, Alan Smyth, Aleksey Solodov, Emily Tosta, Scott Wiley, Jose Zuniga, Ethan Stone, Robert Tarpinian, Lloyd Cunningham, Konstantin Lavysh, Michaela McManus, Maximilian Osinski, Alan D. Purwin, Mikal Vega, Cory Del Rio
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo