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Puanlama
|7G Puanı :
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| 6.6/10 (5 oy)
IMDb : 7.6/10
|Yönetmen :
Peter Jackson
|Yazar/Senaryo :
Fran Walsh, Philippa Boyens
| Oyuncular (Önemli roller):
Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt, Stephen Hunter, Dean O'Gorman, Aidan Turner, John Callen, Peter Hambleton, Jed Brophy, Mark Hadlow, Adam Brown
|Oyuncular (Tam kadro):
Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt, Stephen Hunter, Dean O'Gorman, Aidan Turner, John Callen, Peter Hambleton, Jed Brophy, Mark Hadlow, Adam Brown, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Lee Pace, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee, Ian Holm, Mikael Persbrandt, Sylvester McCoy, Luke Evans, Stephen Fry, John Bell, Ryan Gage, Peggy Nesbitt, Mary Nesbitt, Manu Bennett, John Tui, Billy Connolly, Benedict Cumberbatch, Mark Mitchinson, Kelly Kilgour, Sarah Peirse, Nick Blake, Simon London, Conan Stevens, Allan Smith, Miranda Harcourt, Thomasin McKenzie, Erin Banks, Brian Hotter, Timothy Bartlett, Merv Smith, Martin Kwok, Michael M. Foster, Katie Jackson, Cameron Jones, Hrvoje Klecz, Joseph Mika-Hunt, Hilary Norris, , Lise Perichon, Shane Rangi, Chris Reilly, Gabriela Roque LÜ³pez, Jeff Slaven, Richard Whiteside, Christopher Winchester
| Gösterim Tarihi :
17 Aralık 2014
| Diğer Adı :
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
| Süre :
144 dakika
| Ülke :
Yeni Zelanda / ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
954 Milyon (Dünya) / 254 Milyon (ABD) / 8.215.878 (Türkiye)
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Datasat / Dolby SR / Dolby Digital / Dolby Atmos
Hobit: Beş Ordular Savaşı’nda Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları destansı bir sona ulaşıyor. Erebor Cüceleri yurtlarının zenginliğine yeniden kavuşmuşturlar ancak şimdi Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın savunmasız erkeklerinin, kadınlarının ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.