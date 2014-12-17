Puanlama

7G Puanı : Currently 6.60/10 6.6/10 (5 oy) IMDb : 7.6/10

Gösterim Tarihi :

17 Aralık 2014

Diğer Adı :

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Süre :

144 dakika

Ülke :

Yeni Zelanda / ABD

Dil :

İngilizce

Gişe hasılatı ($):

954 Milyon (Dünya) / 254 Milyon (ABD) / 8.215.878 (Türkiye) Ödüller :

Oscar adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Datasat / Dolby SR / Dolby Digital / Dolby Atmos



Hobit: Beş Ordular Savaşı’nda Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları destansı bir sona ulaşıyor. Erebor Cüceleri yurtlarının zenginliğine yeniden kavuşmuşturlar ancak şimdi Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın savunmasız erkeklerinin, kadınlarının ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.

