The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Hobit: Beş Ordular Savaşı
FilmMacera / Fantastik
The Hobbit: The Battle of the Five Armies posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 6.60/10
 6.6/10 (5 oy)
IMDb : 7.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Jackson
Yazar/Senaryo :
Fran Walsh, Philippa Boyens
Oyuncular (Önemli roller):
Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt, Stephen Hunter, Dean O'Gorman, Aidan Turner, John Callen, Peter Hambleton, Jed Brophy, Mark Hadlow, Adam Brown
Detaylar
Gösterim Tarihi :
17 Aralık 2014
Diğer Adı :
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Süre :
144 dakika
Ülke :
Yeni Zelanda / ABD
Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
954 Milyon (Dünya) / 254 Milyon (ABD) / 8.215.878 (Türkiye)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Datasat / Dolby SR / Dolby Digital / Dolby Atmos
Konu
Hobit: Beş Ordular Savaşı’nda Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları destansı bir sona ulaşıyor. Erebor Cüceleri yurtlarının zenginliğine yeniden kavuşmuşturlar ancak şimdi Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın savunmasız erkeklerinin, kadınlarının ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.
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Devam Eden Altyazı Çevirisi
Çevirmen: Banquo
Durum:
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Başlama: 01 Mart 2015, Pazar, 18:31
Güncelleme: 04 Mart 2015, Çarşamba, 16:35