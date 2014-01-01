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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Viola Davis, Charlie Weber, Karen Cabrera, Billy Brown, Alfie Enoch, Jack Falahee, Katie Findlay, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Liza Weil, Tom Verica
|Oyuncular (Tam kadro):
Viola Davis, Charlie Weber, Karen Cabrera, Billy Brown, Alfie Enoch, Jack Falahee, Katie Findlay, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Liza Weil, Tom Verica, Timothy Reifsnyder, Edem Atsu-Swanzy, Laura Coover, Lenny Platt, Michael Gaston, Conrad Ricamora, Andrea Syglowski, Megan West, Justin Backus, Leah Dowdy, Dave Droxler, Brian Gallagher, Ellen Haun, Kate Kearney-Patch, Leah Lamarr, Olivia R Luna, Jack McKeever, Joseph Melendez, Aaron Benjamin Miller, Alan Pratt, Robin Rieger, Kara Shoemaker, Susan Wilder, Allen Williamson, Greg Wood, Mark Adair-Rios, Tye Alexander, Juan Alfonso, Ronnie Baker, Marlyn Bandiero, Christopher Baskerville, Ian Bedford, Tyrone Blassingame, Joni Bovill, Kevin D'Arcy, Missy Doty, Tony Elias, Joseph Forsstrom, Rick Gifford, Arjun Gupta, Alexia Jordan, William James Kelly, Elliot Knight, Karen Dyer, Lynn Ann Leveridge, Patrick J. McGuire, Jaclyn McHugh, Mehdi Merali, William Ngo, Daniel Nguyen, Alexa Niemi, Donna Pieroni, Jill Remez, Bob Rumnock, Suzanne Savoy, Annie Sims, Sabrina Syed, Karen Malina White, Diana Pham, William L. Bozarth, Kristoffe Brodeur, Jennifer Wiener, Curtis K Case, Hal Cohen, Dave Ferrier, Justin Fortmeier, Giovanna Galdi, Jenine Giusto, Elizabeth Gmaz, Ozz Gomez, Shawn Gonzalez, Rhym Guisse, Fred Gusoff, Andrew Hunsicker, Jade Ingiosi, Ashley James, Nrsimha Jordan, Julia Gross, Lamar Kukuk, Shelby Lackman, Paulina Leija, Julia Leusner, Silawn Lewis, Erica Lynne Marszalek, Megan McLain, Fabian Rodriguez, Ryan Shank, Heather Soellner, Nikki Corinne, Yatoya Toy, Paul Wallis, George Williams, Gerald Yelverton
| Diğer Adı :
Как избежать наказания за убийство
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo