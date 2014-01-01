Dear White People (2014)
FilmKomedi / Dram
Dear White People posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Justin Simien
Yazar/Senaryo :
Justin Simien
Oyuncular (Önemli roller):
Tyler James Williams, Tessa Thompson, Kyle Gallner, Teyonah Parris, Brandon P Bell, Brittany Curran, Justin Dobies, Marque Richardson II, Malcolm Barrett, Dennis Haysbert, Peter Syvertsen, Brandon Alter, Kate Gaulke, Brian James, Keith Myers
Detaylar
Diğer Adı :
Sevgili Beyaz Irk
 Süre :
100 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
347.959 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby
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