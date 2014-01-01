|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
|Yönetmen :
Justin Simien
|Yazar/Senaryo :
Justin Simien
| Oyuncular (Önemli roller):
Tyler James Williams, Tessa Thompson, Kyle Gallner, Teyonah Parris, Brandon P Bell, Brittany Curran, Justin Dobies, Marque Richardson II, Malcolm Barrett, Dennis Haysbert, Peter Syvertsen, Brandon Alter, Kate Gaulke, Brian James, Keith Myers
|Oyuncular (Tam kadro):
Tyler James Williams, Tessa Thompson, Kyle Gallner, Teyonah Parris, Brandon P Bell, Brittany Curran, Justin Dobies, Marque Richardson II, Malcolm Barrett, Dennis Haysbert, Peter Syvertsen, Brandon Alter, Kate Gaulke, Brian James, Keith Myers, Bryan Daniel Porter, Terry Hempleman, Naomi Ko, Ashley Blaine Featherson, Jemar Michael, Courtney Sauls, Casey Millard, Avery Bilz, Baratunde Thurston, Craig Stepp, Michelle Wong, Nia Jervier, Randy Baranczyk, Gregory Bonsignore, Mark Christine, Shawn Davenport, Ross Destiche, Barry Drones, Armin Habibovich, Alan Holasek, Lenne Klingaman, Punnavith Koy, Kelly Lavasseur, Briana Rose Lee, Ben Mark, Daniel Pinder, Joel Thingvall, July Vang, Liz Wandersee, Vee Washington, Mitchell Williams, Teresa Williams
| Diğer Adı :
Sevgili Beyaz Irk
| Süre :
100 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
347.959 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby