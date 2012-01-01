"Girlfriends' Guide to Divorce" (2014)
TV DizisiKomedi / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Paul Adelstein, Dylan Schombing, Lisa Edelstein, Necar Zadegan, Conner Dwelly, Patrick Heusinger, Brendan Ellison, Will Verchere-Gopaulsingh, Alanna Ubach
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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