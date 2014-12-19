Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 6.8/10

Gösterim Tarihi :

19 Aralık 2014

Diğer Adı :

Sils Maria

Süre :

124 dakika

Ülke :

Fransa / İsviçre / Almanya / ABD / Belçika

Dil :

İngilizce / Fransızca / Almanca / Swiss Almanca

Gişe hasılatı ($):

1.521.000 (ABD) Görüntü :

Renkli / Siyah Beyaz

Ses Sistemi :

Dolby



Kariyerinin zirvesine ulaşan Maria Enders, yirmi yıl önce ona şöhret kapılarını açan bir oyunda yeniden oynaması için teklif alır. Geçmişte patronu Helena’yı baştan çıkarıp, intihara sürükleyen 20 yaşındaki genç Sigrid’i oynamıştır. Bu defa ise ondan istenen Helena’yı oynamasıdır. Rolüne hazırlanmak için asistanı Valentine ile Alpler’deki Sils Maria Köyü’ne çekilir. Sigrid rolünü ise bu kez genç bir Hollwood aktrisi oynayacaktır.

