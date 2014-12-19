Clouds of Sils Maria (2014)
Sils Maria ve Perde
FilmDram
Clouds of Sils Maria posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Olivier Assayas
Yazar/Senaryo :
Olivier Assayas
Oyuncular (Önemli roller):
Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloe Moretz, Lars Eidinger, Joe Flynn, Angela Winkler, Hanns Zischler, Nora von Waldstätten, Brady Corbet, Aljoscha Stadelmann, Claire Tran, Peter Farkas, Stuart Manashil, Ben Posener, Ricardia Bramley
Detaylar
Gösterim Tarihi :
19 Aralık 2014
 Diğer Adı :
Sils Maria
Süre :
124 dakika
Ülke :
Fransa / İsviçre / Almanya / ABD / Belçika
Dil :
İngilizce / Fransızca / Almanca / Swiss Almanca
Gişe hasılatı ($):
1.521.000 (ABD)
Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Dolby
Konu
Kariyerinin zirvesine ulaşan Maria Enders, yirmi yıl önce ona şöhret kapılarını açan bir oyunda yeniden oynaması için teklif alır. Geçmişte patronu Helena’yı baştan çıkarıp, intihara sürükleyen 20 yaşındaki genç Sigrid’i oynamıştır. Bu defa ise ondan istenen Helena’yı oynamasıdır. Rolüne hazırlanmak için asistanı Valentine ile Alpler’deki Sils Maria Köyü’ne çekilir. Sigrid rolünü ise bu kez genç bir Hollwood aktrisi oynayacaktır.

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