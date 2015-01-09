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Beyaz Tanrı
|Dram
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Puanlama
IMDb : 7.0/10
13 yaşındaki Lili’nin annesi ve babası ayrı yaşamaktadır. Annesinin bir seyahate çıkması üzerine, Lili köpeği Hagen ile babasının evine yerleşir. Ancak Macaristan’da yeni çıkan bir yasa gereği melez köpeklerin sahipleri tarafından evde beslenmesi zorlaşmıştır. Lili’nin babası Hagen’i istemez ve onu sokağa atar. Artık Hagen için hiçbir şey eskisi gibi değildir; diğer köpeklerle birlikte insanlara savaş açar.
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