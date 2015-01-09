Fehér Isten (2014)
Beyaz Tanrı
FilmDram
Fehér Isten posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Kornél Mundruczó
Yazar/Senaryo :
Kornél Mundruczó, Viktória Petrányi
Oyuncular (Önemli roller):
ZsÜ³fia Psotta, Sándor Zsótér, Lili HorvÜ¡th, Szabolcs Thuróczy, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár, KÜ¡roly Ascher, Erika Bodnár, Body, Bence Csepeli, János Derzsi, Csaba Faix, Edit Frajt, Alexandra Gallusz
Detaylar
Gösterim Tarihi :
09 Ocak 2015
 Diğer Adı :
White God
Süre :
121 dakika
Ülke :
Macaristan / Almanya / İsveç
Dil :
Macarca / İngilizce
Görüntü :
Renkli
Konu
13 yaşındaki Lili’nin annesi ve babası ayrı yaşamaktadır. Annesinin bir seyahate çıkması üzerine, Lili köpeği Hagen ile babasının evine yerleşir. Ancak Macaristan’da yeni çıkan bir yasa gereği melez köpeklerin sahipleri tarafından evde beslenmesi zorlaşmıştır. Lili’nin babası Hagen’i istemez ve onu sokağa atar. Artık Hagen için hiçbir şey eskisi gibi değildir; diğer köpeklerle birlikte insanlara savaş açar.
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