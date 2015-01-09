Puanlama

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Gösterim Tarihi :

09 Ocak 2015

Diğer Adı :

White God

Süre :

121 dakika

Ülke :

Macaristan / Almanya / İsveç

Dil :

Macarca / İngilizce

Görüntü :

Renkli



13 yaşındaki Lili’nin annesi ve babası ayrı yaşamaktadır. Annesinin bir seyahate çıkması üzerine, Lili köpeği Hagen ile babasının evine yerleşir. Ancak Macaristan’da yeni çıkan bir yasa gereği melez köpeklerin sahipleri tarafından evde beslenmesi zorlaşmıştır. Lili’nin babası Hagen’i istemez ve onu sokağa atar. Artık Hagen için hiçbir şey eskisi gibi değildir; diğer köpeklerle birlikte insanlara savaş açar.

