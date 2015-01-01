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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Jennifer Robertson, Emily Hampshire, Chris Elliott, Sarah Levy, Tim Rozon, John Hemphill, Dustin Milligan, Karen Robinson, Rizwan Manji, Benjamin Ayres, Frank McNulty, Stewart Arnott, Joyce Rivera, Alex Spencer, Brittany Allen, Marilyn Bellfontaine, Ashley Botting, Kristian Bruun, Terrence Bryant, Alex Choat, Brendan Cox, Darryl Dinn, Christopher Huron, Jennifer Irwin, Trenna Keating, Aveleigh Keller, Victoria Kucher, Brian MacQuarrie, Maria del Mar, Elizabeth McEachern, Christina Orjalo, Alan C. Peterson, Aaron Poole, Kim Roberts, Brandon Rollo, Mishka ThÜ©baud, Matthew Tissi, Ric Waugh
| Süre :
30 dakika
| Dil :
İngilizce