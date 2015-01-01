"Schitt's Creek" (2015)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Jennifer Robertson, Emily Hampshire, Chris Elliott, Sarah Levy, Tim Rozon
Detaylar
Süre :
30 dakika
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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