The Man in the High Castle (2015)
TV FilmiBilim Kurgu
The Man in the High Castle posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.8/10   

Kadro
Yönetmen :
David Semel
Yazar/Senaryo :
Frank Spotnitz, Howard Brenton
Oyuncular (Önemli roller):
Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel de la Fuente, Cary-Hiroyuki Tagawa, Rufus Sewell, Michael Rispoli, Geoffrey Blake, Bernhard Forcher, Carsten Norgaard, Conor Leslie, Arnold Chun, Rick Worthy, Jack Kehler
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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