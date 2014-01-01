|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.8/10
|Yönetmen :
David Semel
|Yazar/Senaryo :
Frank Spotnitz, Howard Brenton
| Oyuncular (Önemli roller):
Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel de la Fuente, Cary-Hiroyuki Tagawa, Rufus Sewell, Michael Rispoli, Geoffrey Blake, Bernhard Forcher, Carsten Norgaard, Conor Leslie, Arnold Chun, Rick Worthy, Jack Kehler
|Oyuncular (Tam kadro):
Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel de la Fuente, Cary-Hiroyuki Tagawa, Rufus Sewell, Michael Rispoli, Geoffrey Blake, Bernhard Forcher, Carsten Norgaard, Conor Leslie, Arnold Chun, Rick Worthy, Jack Kehler, Allan Havey, Hank Harris, Ron Roggé, Aubrey Deeker, Aaron Blakely, Jeff 'Ish' Thomason, Shannon Day, Michael Eber, Macall Gordon, Rick Turner, Yuki Matsuzaki, Akiko Hull, David Drummond, Paul Pape, John Dewar, Louis Hobson, Taku Okamoto, Ralph Smith, Danny Swanson, Ryuhei Tanaka, Deborah Tahara, Alan Lee Baker, Richard Cranor, Jason Lee Daniel, Abie Ekenezar, Sean Goodearl, Matt Lindquist, Joseph R. Porter
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce