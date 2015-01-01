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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Richard Dormer, Stanley Tucci, Michael Gambon, Sofie Gråbøl, Christopher Eccleston, Johnny Harris, Nicholas Pinnock, , Verónica Echegui, Sienna Guillory, Luke Treadaway, Phoebe Nicholls, Darren Boyd, Björn Hlynur Haraldsson, Darwin Brokenbro, Mia Nielsen-Jexen, Elizabeth Dormer-Phillips, Aaron McCusker, Chipo Chung, Jessica Gunning, Alexandra Moen, Emil Hostina, Charlotte Pyke, Michael Obiora, Jonjo O'Neill, Lee Nicholas Harris, Stephan Genovese
|Oyuncular (Tam kadro):
Richard Dormer, Stanley Tucci, Michael Gambon, Sofie Gråbøl, Christopher Eccleston, Johnny Harris, Nicholas Pinnock, , Verónica Echegui, Sienna Guillory, Luke Treadaway, Phoebe Nicholls, Darren Boyd, Björn Hlynur Haraldsson, Darwin Brokenbro, Mia Nielsen-Jexen, Elizabeth Dormer-Phillips, Aaron McCusker, Chipo Chung, Jessica Gunning, Alexandra Moen, Emil Hostina, Charlotte Pyke, Michael Obiora, Jonjo O'Neill, Lee Nicholas Harris, Stephan Genovese, Paul Blackwell, Lara Decaro, Tam Dean Burn, Catherine Schroder, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Nigel Murfitt, Maya Barcot, Nicon Caraman, Max Cavenham, Thomas W. Gabrielsson, Michael Luxton, Claudia Newman, Jenk Oz, Claire Rafferty, Julian Seager
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce