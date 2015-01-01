"Fortitude" (2014)
TV DizisiDram / Gizem / Gerilim
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Richard Dormer, Stanley Tucci, Michael Gambon, Sofie Gråbøl, Christopher Eccleston, Johnny Harris, Nicholas Pinnock, , Verónica Echegui, Sienna Guillory, Luke Treadaway, Phoebe Nicholls, Darren Boyd, Björn Hlynur Haraldsson, Darwin Brokenbro, Mia Nielsen-Jexen, Elizabeth Dormer-Phillips, Aaron McCusker, Chipo Chung, Jessica Gunning, Alexandra Moen, Emil Hostina, Charlotte Pyke, Michael Obiora, Jonjo O'Neill, Lee Nicholas Harris, Stephan Genovese
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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