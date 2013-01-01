"X Company" (2015)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Connor Price, Hugh Dillon, Dustin Milligan, Torben Liebrecht, Lara Jean Chorostecki, Lili Bordán, Adrian Lukis, Julian Michael Deuster
Detaylar
Ülke :
Kanada
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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