|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Connor Price, Hugh Dillon, Dustin Milligan, Torben Liebrecht, Lara Jean Chorostecki, Lili Bordán, Adrian Lukis, Julian Michael Deuster
|Oyuncular (Tam kadro):
Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Connor Price, Hugh Dillon, Dustin Milligan, Torben Liebrecht, Lara Jean Chorostecki, Lili Bordán, Adrian Lukis, Julian Michael Deuster, François Arnaud, Philip Bulcock, Elen Rhys, Honor Kneafsey, Florian Fitz, Matthias Lier, József Székhelyi, Imre Kiss, Tamás Herczeg, TamÜ¡s RÜ©tfalvi, László Konter, Attila Müller, Karen Gagnon, Ashley Charles, Maryam d'Abo, Roderick Hill, Karen LeBlanc, Gyula Mesterházy, Elsa Mollien, Dwain Murphy, Alexandre Nachi, Rick Okon, Jan Pohl, Juliet Stevenson, George Taylor, Milly Thomas, Visar Vishka
| Ülke :
Kanada
| Dil :
İngilizce