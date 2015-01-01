"Poldark" (2015)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Eleanor Tomlinson, Aidan Turner, Heida Reed, Kyle Soller, Ruby Bentall, Jack Farthing, Beatie Edney, Crystal Leaity, , Harriet Ballard, Richard Hope
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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