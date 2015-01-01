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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Eleanor Tomlinson, Aidan Turner, Heida Reed, Kyle Soller, Ruby Bentall, Jack Farthing, Beatie Edney, Crystal Leaity, , Harriet Ballard, Richard Hope
|Oyuncular (Tam kadro):
Eleanor Tomlinson, Aidan Turner, Heida Reed, Kyle Soller, Ruby Bentall, Jack Farthing, Beatie Edney, Crystal Leaity, , Harriet Ballard, Richard Hope, Sabrina Bartlett, Alexander Arnold, Henry Garrett, Caroline Blakiston, Warren Clarke, Michael Culkin, Philip Davis, Robert Daws, Richard Harrington, John Hollingworth, Tim Seyfert, Tristan Sturrock, Pip Torrens, Matthew Wilson, Mary Woodvine, Hywel Simons, Billy Geraghty, Geoffrey Bersey, Simon Meacock, Jason Thorpe, Gruffudd Glyn, Ed Browning, Sally Dexter, Robin Ellis, Derek Frood, Mark Frost, Jason Gregg, Emma Spurgin Hussey, Will Mattos, Luke Norris, Rebecca-Emma-Hutton, Patrick Ryecart, Julian Seager, Sharon Sheehan, Jason Squibb, Lauren Vandike, Rory Wilton
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce