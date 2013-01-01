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|Belgesel / Aile Filmi / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 8.0/10
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Chan-kyong Park
Tür : Belgesel / Biyografi / Fantastik
Ülke : Güney Kore
Dil : Korece
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Brian Spitz
Tür : Belgesel
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Çince / Malay /...
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IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Marc Wiese
Tür : Belgesel / Biyografi
Ülke : Almanya / Güney Kore
Dil : Korece / İngilizce