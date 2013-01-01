My Love, Don't Cross That River (2014)
FilmBelgesel / Aile Filmi / Duygusal
My Love, Don't Cross That River posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Mo-Young Jin
Yazar/Senaryo :
Mo-Young Jin
Detaylar
Süre :
86 dakika
Ülke :
Güney Kore
Dil :
Korece
Görüntü :
Renkli
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