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|Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : David Ondricek
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Çek Cumhuriyeti / Slovakya / Polonya
Dil : Çekçe / Lehçe / Almanca
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Carsten Unger
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Almanya
Dil : Almanca
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Andrea Staka
Tür : Gizem / Gerilim / Savaş
Ülke : İsviçre / Hırvatistan / Bosna-Hersek
Dil : Swiss Almanca / Hırvatça /...