Stereo (2014)
FilmGerilim
Stereo posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Maximilian Erlenwein
Yazar/Senaryo :
Maximilian Erlenwein
Oyuncular (Önemli roller):
Jürgen Vogel, Moritz Bleibtreu, Petra Schmidt-Schaller, Georg Friedrich, Rainer Bock, Helena SchÜ¶nfelder, Mark Zak, Fabian Hinrichs, Valery Tscheplanowa, Jürgen Holtz, Paul Fassnacht, Adrian Can, Julian Schmieder, Gerdy Zint, Sophie Melbinger
Detaylar
Diğer Adı :
Doppelganger
 Süre :
98 dakika
Ülke :
Almanya
 Dil :
Almanca / Rusça
Görüntü :
Renkli
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