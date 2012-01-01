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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Melissa Benoist, Derek Mio, Jaidan Jiron, Ben Begley, Laura Benanti, Mehcad Brooks, Dean Cain, Zayne Emory, Calista Flockhart, Toni French, Robert Gant, David Harewood, Nick Jaine, Jeremy Jordan, Cody Kennedy, Chyler Leigh, Tara Macken, Jordan Mazarati, Jenna Osterlund, Ana Franchesca Rousseau, Helen Slater, Mackenzie Brooke Smith, Paul Stuart, Faran Tahir, Briana Venskus, Malina Weissman, Owain Yeoman
|Oyuncular (Tam kadro):
Melissa Benoist, Derek Mio, Jaidan Jiron, Ben Begley, Laura Benanti, Mehcad Brooks, Dean Cain, Zayne Emory, Calista Flockhart, Toni French, Robert Gant, David Harewood, Nick Jaine, Jeremy Jordan, Cody Kennedy, Chyler Leigh, Tara Macken, Jordan Mazarati, Jenna Osterlund, Ana Franchesca Rousseau, Helen Slater, Mackenzie Brooke Smith, Paul Stuart, Faran Tahir, Briana Venskus, Malina Weissman, Owain Yeoman
| Süre :
43 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo