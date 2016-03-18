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Mükemmel Bir Gün
|Dram
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Puanlama
IMDb : 6.9/10
Balkanlarda hayat kendine özgü sevimli mizahi bir ritmle akar. Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri… Gönüllü yardım ekibi, su kaynaklarını kirleten irice bir cesedi büyük bir kuyudan çıkarmaya uğraşmaktadır. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler ve her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu manzarada seyircinin karşısına mizah, dram, tehlike ve umut olarak çıkıyor.
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