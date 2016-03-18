A Perfect Day (2015)
Mükemmel Bir Gün
FilmDram
A Perfect Day posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 6.50/10
 6.5/10 (2 oy)
IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Fernando León de Aranoa
Oyuncular (Önemli roller):
Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry, Fedja Stukan, Eldar Residovic, Sergi López, Nenad Vukelic, Morten Suurballe, Ben Temple, Frank Feys, Ivan Brkic, Antonio Franic, Goran Navojec, Dragica Stojkovic
Detaylar
Gösterim Tarihi :
18 Mart 2016
 Diğer Adı :
El pozo
Süre :
106 dakika
Ülke :
İspanya
Dil :
İngilizce / Sırpça / İspanyolca / Fransızca / Boşnakça
Görüntü :
Renkli
Konu
Balkanlarda hayat kendine özgü sevimli mizahi bir ritmle akar. Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri… Gönüllü yardım ekibi, su kaynaklarını kirleten irice bir cesedi büyük bir kuyudan çıkarmaya uğraşmaktadır. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler ve her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu manzarada seyircinin karşısına mizah, dram, tehlike ve umut olarak çıkıyor.
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