Puanlama

7G Puanı : Currently 6.50/10 6.5/10 (2 oy) IMDb : 6.9/10

Gösterim Tarihi :

18 Mart 2016

Diğer Adı :

El pozo

Süre :

106 dakika

Ülke :

İspanya

Dil :

İngilizce / Sırpça / İspanyolca / Fransızca / Boşnakça

Görüntü :

Renkli



Balkanlarda hayat kendine özgü sevimli mizahi bir ritmle akar. Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri… Gönüllü yardım ekibi, su kaynaklarını kirleten irice bir cesedi büyük bir kuyudan çıkarmaya uğraşmaktadır. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler ve her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu manzarada seyircinin karşısına mizah, dram, tehlike ve umut olarak çıkıyor.

