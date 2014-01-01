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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
|Yönetmen :
Jeff Renfroe
|Yazar/Senaryo :
David Ray
| Oyuncular (Önemli roller):
Steve McQueen, Robert Downey Jr., Kristin Kreuk, Zoe Bell, Pierce Brosnan, Bruce Brown, Clifford C. Coleman, Randy Couture, John Gilmore, Katherine Haber, Mario Iscovich, Norman Jewison, Pat E. Johnson, Ali MacGraw, Ben Mankiewicz
|Oyuncular (Tam kadro):
Steve McQueen, Robert Downey Jr., Kristin Kreuk, Zoe Bell, Pierce Brosnan, Bruce Brown, Clifford C. Coleman, Randy Couture, John Gilmore, Katherine Haber, Mario Iscovich, Norman Jewison, Pat E. Johnson, Ali MacGraw, Ben Mankiewicz, Pete Mason, Barbara Minty, Chad McQueen, Molly McQueen, Neile Adams, Steven R. McQueen, Bruce Meyer, Marisa Miller, Gary Oldman, Ed Salven, Marshall Terrill, Robert Vaughn, Magnus Walker, Mario Andretti, Ann-Margret, Richard Attenborough, Candice Bergen, Charles Bronson, Yul Brynner, James Coburn, Faye Dunaway, Bud Ekins, James Garner, Bill Hickman, Dustin Hoffman, Terry McQueen, Paul Newman, Sam Peckinpah, Edward G. Robinson Jr., Franklin J. Schaffner, John Sturges
| Diğer Adı :
Steve McQueen: King of Cool
| Süre :
90 dakika
| Ülke :
Kanada
| Dil :
İngilizce