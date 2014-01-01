I Am Steve McQueen (2014)
FilmBelgesel / Biyografi
Poster yok
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Jeff Renfroe
Yazar/Senaryo :
David Ray
Oyuncular (Önemli roller):
Steve McQueen, Robert Downey Jr., Kristin Kreuk, Zoe Bell, Pierce Brosnan, Bruce Brown, Clifford C. Coleman, Randy Couture, John Gilmore, Katherine Haber, Mario Iscovich, Norman Jewison, Pat E. Johnson, Ali MacGraw, Ben Mankiewicz
Detaylar
Diğer Adı :
Steve McQueen: King of Cool
 Süre :
90 dakika
Ülke :
Kanada
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Benzer Film Önerileri
Alice Walker: Beauty in Truth (2013)
Alice Walker: Beauty in Truth Posteri
 IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Pratibha Parmar
Tür : Belgesel / Biyografi / Tarihi
Ülke : ABD / İngiltere
Dil : İngilizce
The Unknown Known (2013)
The Unknown Known Posteri
 IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Errol Morris
Tür : Belgesel
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
The Immortalists (2014)
The Immortalists Posteri
 IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : David Alvarado, Jason Sussberg
Tür : Belgesel / Dram
Ülke : İngiltere / ABD / Hindistan
Dil : İngilizce