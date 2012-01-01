Jönssonligan - Den perfekta stöten (2015)
FilmAksiyon / Macera / Komedi
Jönssonligan - Den perfekta stöten posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Alain Darborg
Yazar/Senaryo :
Piotr Marciniak, Alain Darborg
Oyuncular (Önemli roller):
Jens Hultén, Alexander Karim, Torkel Petersson, Susanne Thorson, Simon J. Berger, Malin Vulcano, Cedomir Djordjevic, Kola Krauze, Christoffer Nordenrot, Niklas Falk, Andrea Edwards, Alexandra Alegren, Matti Boustedt, Mikael Brolin, Martin Zetterlund
Detaylar
Diğer Adı :
Den perfekta st
 Süre :
91 dakika
Ülke :
İsveç
 Dil :
İsveççe
Görüntü :
Renkli
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