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|Aksiyon / Macera / Komedi
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Puanlama
IMDb : 5.7/10
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Joachim Rønning, Espen Sandberg
Tür : Aksiyon / Macera / Biyografi
Ülke : İngiltere / Norveç / Danimarka / Almanya
Dil : Norveççe / İngilizce /...
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IMDB Puanı : 7.4
Tür : Aksiyon / Komedi / Polisiye
Ülke : Norveç / İsveç
Dil : Norveççe / İsveççe /...
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IMDB Puanı : 6.2
Tür : Aksiyon / Polisiye / Gerilim
Ülke : İsveç
Dil : İsveççe / İngilizce /...