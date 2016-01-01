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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
|Yönetmen :
Garth Davis
|Yazar/Senaryo :
Saroo Brierley, Luke Davies
| Oyuncular (Önemli roller):
Sunny Pawar, Abhishek Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki, Shankar Nisode, Tannishtha Chatterjee, Nowaz, Riddhi Sen, Koushik Sen, Rita Boy, Udayshankar Pal, Surojit Das, Deepti Naval, Menik Gooneratne, David Wenham
|Oyuncular (Tam kadro):
Sunny Pawar, Abhishek Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki, Shankar Nisode, Tannishtha Chatterjee, Nowaz, Riddhi Sen, Koushik Sen, Rita Boy, Udayshankar Pal, Surojit Das, Deepti Naval, Menik Gooneratne, David Wenham, Nicole Kidman, Keshav Jadhav, Dev Patel, Benjamin Rigby, Divian Ladwa, Todd Sampson, Rooney Mara, Daniella Farinacci, Pallavi Sharda, Sachin Joab, Arka Das, Emilie Cocquerel, Vinod Chauhan, Babli Pandey, Madhukar Narlwade, Rohini Kargaiya, Tegan Crowley, Eamon Farren, Aditya Roy Kapoor, Belinda Misevski, Lucy Moir, Anna Samson,
| Diğer Adı :
A Long Way Home
| Süre :
118 dakika
| Ülke :
Avustralya / İngiltere / ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
6.777.503 (ABD)