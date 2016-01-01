Lion (2016)
FilmDram
Lion posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Garth Davis
Yazar/Senaryo :
Saroo Brierley, Luke Davies
Oyuncular (Önemli roller):
Sunny Pawar, Abhishek Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki, Shankar Nisode, Tannishtha Chatterjee, Nowaz, Riddhi Sen, Koushik Sen, Rita Boy, Udayshankar Pal, Surojit Das, Deepti Naval, Menik Gooneratne, David Wenham
Detaylar
Diğer Adı :
A Long Way Home
 Süre :
118 dakika
Ülke :
Avustralya / İngiltere / ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
6.777.503 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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