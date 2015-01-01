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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.7/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Morris Chestnut, Gabrielle Dennis, Jaina Lee Ortiz, Lorraine Toussaint, Anna Konkle, Michael Andrew Baker, Christian Dias, Malili Dib, Ryan W. Garcia, Stacy Hall, Keisuke Hoashi, Lucas C. Lockwood, Jeffry Tamara, Rayna Tharani, Rene Toledo, Jonah Zeitlin, Camille Collard, Hannah Cromer, Kim H. Howard, Zee James, Domenick Lombardozzi, Derek Phillips, Manuel Eduardo Ramirez, Deborah Rayne, Hope Olaide Wilson, Mayte Arce, Skyell Bella, Kamal Angelo Bolden, Patrick Michael Buckley, Mike Calloway, Aygemang Clay, Ellen Marguerite Cullivan, James Darnell, Michelle Rose Domb, Owen Harn, Amanda Jackson, Maggie Elizabeth Jones, Kasity Koehn, David W. LeBlanc, Tony F. Marquez, Melissa Pastrana, Hannah Renee Peterson, Tony Slade, Glenn Stanton, Erick Szot, Victoria Vodar, Jevon White, Loren Ferguson, Ahmad Newman
| Süre :
42 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo