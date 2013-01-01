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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Josh Hopkins, Priyanka Chopra, Aunjanue Ellis, Jake McLaughlin, Yasmine Elmasri, Johanna Braddy, Tate Ellington, Graham Rogers, Anabelle Acosta, Anna Khaja, Dillon Mathews, Mark Pellegrino
|Oyuncular (Tam kadro):
Josh Hopkins, Priyanka Chopra, Aunjanue Ellis, Jake McLaughlin, Yasmine Elmasri, Johanna Braddy, Tate Ellington, Graham Rogers, Anabelle Acosta, Anna Khaja, Dillon Mathews, Mark Pellegrino, Anthony Ruivivar, Shoba Narayanan, Ray Stoney, Johnathon Schaech, Alan Boell, Anana Rydvald, Matt Cornwell, Max Eddy, Max Eddy, David Garrett, Kevin Stillwell, Peter Andrianopoulos, Will Blagrove, Shauna Bradley, TJ Hassan, Michael Hearn, Spiro Malandrakis, Jamal Mallory-McCree, James Nass, Ashley North, Bonnie Rose, Brian J. Smith, Matthew Albright, Charles Barden, Christopher Beanland, Heather Ashley Chase, Marcy Conway, Francis Dobrisky, Angelo Foukas, Krystina Motsinger Francis, Frank Francisco, Tahseen Ghauri, Jonathan Gibbons, Robert Hendren, Carter Ian, Samantha Lee Johnson, Samantha Katelyn, Eric Maldonado, Lynn Marocola, Nicholas Marocola, Richard Molina, Marlos Moreira, Angelina Pivarnick, Juanita J.P. Taylor, Chloe Zeitounian
| Süre :
42 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo