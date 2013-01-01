"Quantico" (2015)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Josh Hopkins, Priyanka Chopra, Aunjanue Ellis, Jake McLaughlin, Yasmine Elmasri, Johanna Braddy, Tate Ellington, Graham Rogers, Anabelle Acosta, Anna Khaja, Dillon Mathews, Mark Pellegrino
Detaylar
Süre :
42 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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