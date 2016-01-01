|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Melanie Kannokada, Ben Hollingsworth, Porter Harris, Angela Relucio, Marcia Gay Harden, Theo Breaux, Raza Jaffrey, Emily Nelson, Bonnie Somerville, Luis Guzmán, Mikaela Brown, Phillip E. Walker
|Oyuncular (Tam kadro):
Melanie Kannokada, Ben Hollingsworth, Porter Harris, Angela Relucio, Marcia Gay Harden, Theo Breaux, Raza Jaffrey, Emily Nelson, Bonnie Somerville, Luis Guzmán, Mikaela Brown, Phillip E. Walker, William Allen Young, Kevin Dunn, Adina Porter, Emily Alyn Lind, Suzanne Erickson, Don Creech, Jill Andre, C.J. Hoff, A. Veronica Diaz, Aylam Orian, Linn Bjornland, Frank Gingerich, Morgan Gingerich, Mario Orozco, Arriane Alexander, Ariana Molkara, Andres Perez-Molina, Kelli Dawn Hancock, Johnny Kostrey, Matthew John Armstrong, Landon Ashworth, Christopher Baskerville, Regan Burns, Roma Court, Don Danielson, Dana Davis, Jeff Davis, Ellia English, Toni French, Marcus Walker Hogan, Jelly Howie, Aaron Christian Howles, Edwin Kho, Aris Mendoza, David Miller, Audrey Moore, Margaret Newborn, Daria Rountree, A.J. Tannen, Amy Tolsky, Grace Van Dien, Emlee Vassilos, Rico E. Anderson, Melissa Bickerton, Stacy Chbosky, Luke Donaldson, Yolanda English, Daniel Gauthier, Maria Elena Heredia, Sigrid Owen, Michael Trucco, Cress Williams, Ryan Babcock, Christina Cannarella, Oral Ellis, Mark Engelhardt, Lindsey McKeon, Devanny Pinn, Brandon Slagle, Silawn Lewis
| Süre :
42 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo