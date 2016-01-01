"Code Black" (2015)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Melanie Kannokada, Ben Hollingsworth, Porter Harris, Angela Relucio, Marcia Gay Harden, Theo Breaux, Raza Jaffrey, Emily Nelson, Bonnie Somerville, Luis Guzmán, Mikaela Brown, Phillip E. Walker
Detaylar
Süre :
42 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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