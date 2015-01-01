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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Albert Tsai, Ken Jeong, Suzy Nakamura, Dave Foley, Tisha Campbell-Martin, Krista Marie Yu, Jonathan Slavin, Kate Simses, Stephen Tobolowsky, Alonzo Bodden, Barak Hardley, David Theune, Lauren Lakis, Rene Moran, Shelby Rabara, Katlynn Simone, Brandon Alan Makovy, Jeff Marlow, William Ngo, Dawn Drake, Nina Eristavi
|Oyuncular (Tam kadro):
Albert Tsai, Ken Jeong, Suzy Nakamura, Dave Foley, Tisha Campbell-Martin, Krista Marie Yu, Jonathan Slavin, Kate Simses, Stephen Tobolowsky, Alonzo Bodden, Barak Hardley, David Theune, Lauren Lakis, Rene Moran, Shelby Rabara, Katlynn Simone, Brandon Alan Makovy, Jeff Marlow, William Ngo, Dawn Drake, Nina Eristavi
| Süre :
21 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo