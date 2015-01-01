"Dr. Ken" (2015)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Albert Tsai, Ken Jeong, Suzy Nakamura, Dave Foley, Tisha Campbell-Martin, Krista Marie Yu, Jonathan Slavin, Kate Simses, Stephen Tobolowsky, Alonzo Bodden, Barak Hardley, David Theune, Lauren Lakis, Rene Moran, Shelby Rabara, Katlynn Simone, Brandon Alan Makovy, Jeff Marlow, William Ngo, Dawn Drake, Nina Eristavi
Detaylar
Süre :
21 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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