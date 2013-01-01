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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.2/10
|Yaratıcı :
Chris Lang
| Oyuncular (Önemli roller):
Tom Austen, Sanjeev Bhaskar, Trevor Eve, Jordan Long, Lewis Reeves, Nicola Walker, Anthony Farrelly, Ade Oyefeso, Harley Sylvester, Jonathan Harden, Duncan Pow, Joyia Fitch, Brian Bovell, Matthew Cottle, Tom Courtenay, Peter Egan, Hannah Gordon, Bernard Hill, Gemma Jones, Pippa Nixon, Valentine Olukoga, Tessa Peake-Jones, Dominic Power, Ruth Sheen, Jassa Ahluwalia, Akin Gazi
|Oyuncular (Tam kadro):
Tom Austen, Sanjeev Bhaskar, Trevor Eve, Jordan Long, Lewis Reeves, Nicola Walker, Anthony Farrelly, Ade Oyefeso, Harley Sylvester, Jonathan Harden, Duncan Pow, Joyia Fitch, Brian Bovell, Matthew Cottle, Tom Courtenay, Peter Egan, Hannah Gordon, Bernard Hill, Gemma Jones, Pippa Nixon, Valentine Olukoga, Tessa Peake-Jones, Dominic Power, Ruth Sheen, Jassa Ahluwalia, Akin Gazi, Yasmine Akram, Adam Astill, Clifford Barry, Neal Barry, Silas Carson, Paul Cawley, Dominic Coleman, Rita Davies, Claire Goose, Thomas Kadman, Cherie Lunghi, Matthew David McCarthy, John Salthouse, Benedict Taylor, Zoe Telford, Frances Tomelty, David Troughton, June Watson, Simon Wilson, Lasco Atkins, Sule Rimi, Matt Sapsford, David Terry, Emma Jason
| Diğer Adı :
The Forgotten
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce