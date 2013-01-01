"Unforgotten" (2015)
TV DizisiPolisiye / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.2/10   

Kadro
Yaratıcı :
Chris Lang
Oyuncular (Önemli roller):
Tom Austen, Sanjeev Bhaskar, Trevor Eve, Jordan Long, Lewis Reeves, Nicola Walker, Anthony Farrelly, Ade Oyefeso, Harley Sylvester, Jonathan Harden, Duncan Pow, Joyia Fitch, Brian Bovell, Matthew Cottle, Tom Courtenay, Peter Egan, Hannah Gordon, Bernard Hill, Gemma Jones, Pippa Nixon, Valentine Olukoga, Tessa Peake-Jones, Dominic Power, Ruth Sheen, Jassa Ahluwalia, Akin Gazi
Detaylar
Diğer Adı :
The Forgotten
 Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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