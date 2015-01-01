"Crazy Ex-Girlfriend" (2015)
TV DizisiKomedi / Müzikal
Poster yok
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Rachel Bloom, Donna Lynne Champlin, Gina Gallego, Vincent Rodriguez III, Zayne Emory, Santino Fontana, Pete Gardner, Jacob Guenther, Vella Lovell, Steele Stebbins
Detaylar
Süre :
30 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Benzer Dizi Önerileri
"The Odd Couple" (2015)
The Odd Couple Posteri
 IMDB Puanı : 6.8
Tür : Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Hindsight" (2015)
Hindsight Posteri
 IMDB Puanı : 7.7
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Watson & Oliver" (2012)
Watson & Oliver Posteri
 IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Richard Boden
Tür : Komedi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce