|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 3.9/10
|Yönetmen :
Tara Subkoff
|Yazar/Senaryo :
Tara Subkoff
| Oyuncular (Önemli roller):
Chloë Sevigny, Timothy Hutton, Balthazar Getty, Stella Schnabel, Sadie Seelert, Haley Murphy, Bridget McGarry, Blue Lindeberg, Mina Sundwall, Emma Adler, Annabelle Dexter-Jones, Lydia Hearst, Brenna Perez, Jessica Blank, Ted Christensen
|Oyuncular (Tam kadro):
Chloë Sevigny, Timothy Hutton, Balthazar Getty, Stella Schnabel, Sadie Seelert, Haley Murphy, Bridget McGarry, Blue Lindeberg, Mina Sundwall, Emma Adler, Annabelle Dexter-Jones, Lydia Hearst, Brenna Perez, Jessica Blank, Ted Christensen, Sadie Jensen-Blank, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Mackenzie Mauro
| Süre :
101 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Dolby Digital