#Horror (2015)
FilmDram / Korku / Gizem
#Horror posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Tara Subkoff
Yazar/Senaryo :
Tara Subkoff
Oyuncular (Önemli roller):
Chloë Sevigny, Timothy Hutton, Balthazar Getty, Stella Schnabel, Sadie Seelert, Haley Murphy, Bridget McGarry, Blue Lindeberg, Mina Sundwall, Emma Adler, Annabelle Dexter-Jones, Lydia Hearst, Brenna Perez, Jessica Blank, Ted Christensen
Detaylar
Süre :
101 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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