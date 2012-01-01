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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.2/10
|Yönetmen :
Tim Blake Nelson
| Oyuncular (Önemli roller):
Christina Ricci, Gavin Stenhouse, David Strathairn, Kristine Nielsen, Holly Curran, Jamie Anne Allman, Maya Kazan, Sarah Schenkkan, Scott Rosenfeld, Sean Bell, Ian Mather, Cindy Ralston, Gay Griggs McCommons, Jeanmarie Collins, Charity Jordan
|Oyuncular (Tam kadro):
Christina Ricci, Gavin Stenhouse, David Strathairn, Kristine Nielsen, Holly Curran, Jamie Anne Allman, Maya Kazan, Sarah Schenkkan, Scott Rosenfeld, Sean Bell, Ian Mather, Cindy Ralston, Gay Griggs McCommons, Jeanmarie Collins, Charity Jordan, Stephen Stocking, Christian Higgins, Kate Kneeland, Adam Klein, Logan Coffey, Caroline Huey, Jonathan Langley, Nathan Andreasen, John Xarras, Kayli Carter, Gabrielle Hespe, Jeffrey W. Trent, George B. McKenzie, Tyler Carden, Clemeen Connolly, Luis Costa Jr., Tiffany Milam Edwards, Daniel Nickels, Angela Nowitzke
| Diğer Adı :
Zelda
| Süre :
27 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce