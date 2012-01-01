Z (2015)
TV FilmiBiyografi / Dram
Z posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Tim Blake Nelson
Oyuncular (Önemli roller):
Christina Ricci, Gavin Stenhouse, David Strathairn, Kristine Nielsen, Holly Curran, Jamie Anne Allman, Maya Kazan, Sarah Schenkkan, Scott Rosenfeld, Sean Bell, Ian Mather, Cindy Ralston, Gay Griggs McCommons, Jeanmarie Collins, Charity Jordan
Detaylar
Diğer Adı :
Zelda
 Süre :
27 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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