"South of Hell" (2015)
TV DizisiDram / Fantastik / Korku
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Yaratıcı :
Matt Lambert
Oyuncular (Önemli roller):
Mena Suvari, Zachary Booth, Lamman Rucker, Paulina Singer, Drew Moerlein, Bill Irwin, Dana Foxworth, Lauren Vélez, Annapurna Sriram, Barry W. Jerald Jr., Catherine Jerald, Andrew Matako, Darren Council, Garrett Hines, Cuyle Carvin, Emerald Robinson, Lydia Hearst, Slate Holmgren, Andrew Antonucci, Kayla Cromer, Dane Davenport, Stan Houston, Graham Hunt, Brooke Johnson, Mehmet Korhan, Jenna Marie Lore, Ron McCoy, James Nass, Chester Rushing, Allyson Ryan, Trevor Silverstein, Haley Sink-Shaw, Hunter Wenzel
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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