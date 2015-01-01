|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.9/10
|Yaratıcı :
Matt Lambert
| Oyuncular (Önemli roller):
Mena Suvari, Zachary Booth, Lamman Rucker, Paulina Singer, Drew Moerlein, Bill Irwin, Dana Foxworth, Lauren Vélez, Annapurna Sriram, Barry W. Jerald Jr., Catherine Jerald, Andrew Matako, Darren Council, Garrett Hines, Cuyle Carvin, Emerald Robinson, Lydia Hearst, Slate Holmgren, Andrew Antonucci, Kayla Cromer, Dane Davenport, Stan Houston, Graham Hunt, Brooke Johnson, Mehmet Korhan, Jenna Marie Lore, Ron McCoy, James Nass, Chester Rushing, Allyson Ryan, Trevor Silverstein, Haley Sink-Shaw, Hunter Wenzel
|Oyuncular (Tam kadro):
Mena Suvari, Zachary Booth, Lamman Rucker, Paulina Singer, Drew Moerlein, Bill Irwin, Dana Foxworth, Lauren Vélez, Annapurna Sriram, Barry W. Jerald Jr., Catherine Jerald, Andrew Matako, Darren Council, Garrett Hines, Cuyle Carvin, Emerald Robinson, Lydia Hearst, Slate Holmgren, Andrew Antonucci, Kayla Cromer, Dane Davenport, Stan Houston, Graham Hunt, Brooke Johnson, Mehmet Korhan, Jenna Marie Lore, Ron McCoy, James Nass, Chester Rushing, Allyson Ryan, Trevor Silverstein, Haley Sink-Shaw, Hunter Wenzel, Estes Tarver, Jennifer Swirtz, John C. Anger, Aaron Bizzell, Luke Borgnis, Jay Bronson, Russ Comegys, Matthew Cox, Kimberly Crandall, Kim Culpepper, Kathie Dalton, Jan Falk, Stephanie Fisher, Patricia French, Fred Galle, Hardy Gatlin, Wesley Gordon, Cody Mark Hanna, Nina Jones, Spencer Kennard, Erik King, Chelsea Anne Lawrence, Rob Liotti, Maxwell Lockwood, Keith Long, Tweed Michael Manning, Crystal Martinez, Eric McCrea, Brigham McNeely, Robert McRary, Carissa Mejias, Clark Middleton, Mark Jeffrey Miller, Tyrone Neal, Arlyn Osborne, Charles zz Owens, Mike Pniewski, Bruce Pobanz, Matt Privette, Wayne Pére, Marie Bonner, Vivian Thompson, Quincy Villanueva, Becky Wahlstrom, Gary Weeks, Bruce Williamson, Heather Wooldridge, Glenn D. Bridges, Andrea Alcorn, James Alcorn, Lane Lovegrove, Michael Mercaldi, Jonathan Charles Roberts, Deborah Wilkins
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce