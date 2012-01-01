"Superstore" (2015)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yaratıcı :
Justin Spitzer
Oyuncular (Önemli roller):
America Ferrera, Ben Feldman, Lauren Ash, Mark McKinney, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, Kaliko Kauahi, Christopher Riordan
Detaylar
Süre :
30 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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