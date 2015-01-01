Patriot (2015)
TV FilmiGerilim
Patriot posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Steve Conrad
Yazar/Senaryo :
Gil Bellows, Steve Conrad
Oyuncular (Önemli roller):
Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus, Kathleen Munroe, Ailette Opheim, Terry O'Quinn, Gil Bellows, Chris Conrad, Marcus Toji, Lanette Ware, Tony Fitzpatrick, Jihad Abdou, Julian Richings, Ryan Shears, Bill Lake
Detaylar
Diğer Adı :
The Patriot
 Süre :
58 dakika
Ülke :
ABD
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