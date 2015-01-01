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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.6/10
|Yönetmen :
Steve Conrad
|Yazar/Senaryo :
Gil Bellows, Steve Conrad
| Oyuncular (Önemli roller):
Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus, Kathleen Munroe, Ailette Opheim, Terry O'Quinn, Gil Bellows, Chris Conrad, Marcus Toji, Lanette Ware, Tony Fitzpatrick, Jihad Abdou, Julian Richings, Ryan Shears, Bill Lake
|Oyuncular (Tam kadro):
Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus, Kathleen Munroe, Ailette Opheim, Terry O'Quinn, Gil Bellows, Chris Conrad, Marcus Toji, Lanette Ware, Tony Fitzpatrick, Jihad Abdou, Julian Richings, Ryan Shears, Bill Lake, Stuart Fink, Sandi Ross, Meghan Heffern, Kane Mahon, Jolie Olympia Choko, Hervé Desbois, Griffin Kane, Shane Francis Smith, Charlotte Arnold, Christian Grenier, Marie-Claude HÜ©nault, Elkahna Talbi, Laur FugÜ¨re, Yves CrÜ©peau, Pablo Diconca, Norm Sousa, Serge BÜ©drossian, Samuel Gagnon-Mackay, ZoÜ© Boivin, Manuel Tadros, Dawn Ford, Chris Sandiford
| Diğer Adı :
The Patriot
| Süre :
58 dakika
| Ülke :
ABD