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|FilmKısa Film / Komedi / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Wolfgang Reitherman
Tür : Animasyon / Kısa Film / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.3
Tür : Belgesel / Kısa Film / Tarihi / Savaş
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Divx:
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Elliot Geisinger, Ronald Saland
Tür : Belgesel / Kısa Film / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce