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The Fearless Vampire Killers: Vampires 101 (1967)
FilmKısa Film / Komedi / Korku
The Fearless Vampire Killers: Vampires 101 posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Michael Mindlin Jr.
Yazar/Senaryo :
Michael Mindlin Jr.
Oyuncular :
Max Wall
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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