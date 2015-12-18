Lolo (2015)
FilmKomedi
Lolo posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Julie Delpy
Oyuncular (Önemli roller):
Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin Viard, Antoine Lounguine, Christophe Vandevelde, Elise Larnicol, Christophe Canard, Nicolas Wanczycki, Rudy Milstein, Didier Duverger, Xavier Alcan, Fabienne Galula, Juliette Lamet, René-Alban Fleury
Detaylar
Gösterim Tarihi :
18 Aralık 2015
Diğer Adı :
Lolo - Drei ist einer zu viel
Süre :
99 dakika
Ülke :
Fransa
Dil :
Fransızca / İngilizce
Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
Konu
Violette, 40 yaşında, hayatını moda sektörüne adamış başarılı bir kadındır. Uzun soluklu bir ilişkisi olamayan Violette, bir bilgisayar dahisi olan Jean Rene ile tanıştığında en sonunda aradığını bulur. Jean Rene farklı biri olmasına rağmen, ikilinin arasında inkar edilemez bir kimya oluşur. Ancak ilişkilerinin ciddiye binmesiyle Violette’in oğlu Lolo problem olur. Lolo, Jean-Rene’yi bir türlü sevemez ve annesine layık bulmadığı bu adamı uzaklaştırmak için gizli bir harekat başlatır.
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