Puanlama

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Gösterim Tarihi :

18 Aralık 2015

Diğer Adı :

Lolo - Drei ist einer zu viel

Süre :

99 dakika

Ülke :

Fransa

Dil :

Fransızca / İngilizce

Görüntü :

Renkli / Siyah Beyaz



Violette, 40 yaşında, hayatını moda sektörüne adamış başarılı bir kadındır. Uzun soluklu bir ilişkisi olamayan Violette, bir bilgisayar dahisi olan Jean Rene ile tanıştığında en sonunda aradığını bulur. Jean Rene farklı biri olmasına rağmen, ikilinin arasında inkar edilemez bir kimya oluşur. Ancak ilişkilerinin ciddiye binmesiyle Violette’in oğlu Lolo problem olur. Lolo, Jean-Rene’yi bir türlü sevemez ve annesine layık bulmadığı bu adamı uzaklaştırmak için gizli bir harekat başlatır.

