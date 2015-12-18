|
|Komedi
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.0/10
Violette, 40 yaşında, hayatını moda sektörüne adamış başarılı bir kadındır. Uzun soluklu bir ilişkisi olamayan Violette, bir bilgisayar dahisi olan Jean Rene ile tanıştığında en sonunda aradığını bulur. Jean Rene farklı biri olmasına rağmen, ikilinin arasında inkar edilemez bir kimya oluşur. Ancak ilişkilerinin ciddiye binmesiyle Violette’in oğlu Lolo problem olur. Lolo, Jean-Rene’yi bir türlü sevemez ve annesine layık bulmadığı bu adamı uzaklaştırmak için gizli bir harekat başlatır.
|
|
Türkçe Adı : Hayatımın Şansı
IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Olivier Nakache, Eric Toledano
Tür : Komedi / Dram
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca / İngilizce /...
|
|
Türkçe Adı : Sadakatsizler
IMDB Puanı : 5.4
Yönetmen : Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé
Tür : Komedi
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
|
|
Türkçe Adı : Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Jeremy Degruson, Ben Stassen
Tür : Animasyon / Macera / Komedi
Ülke : Belçika
Dil : İngilizce / Fransızca /...