"The Magicians" (2016)
TV Dizisi
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Arjun Gupta, Stella Maeve, Olivia Dudley, Hale Appleman, Summer Bishil, Jason Ralph, Jade Tailor
Detaylar
Diğer Adı :
Czarodzieje
 Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Benzer Dizi Önerileri
"Other Space" (2015)
Other Space Posteri
 IMDB Puanı : 6.4
Tür : Macera / Komedi / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Better Things" (2016)
Better Things Posteri
 IMDB Puanı : 7.4
Tür : Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Endeavour" (2013)
Endeavour Posteri
 IMDB Puanı : 7.4
Tür : Dram / Gizem
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce