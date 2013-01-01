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Puanlama
|Oyuncular (Tam kadro):
Arjun Gupta, Stella Maeve, Olivia Dudley, Hale Appleman, Summer Bishil, Jason Ralph, Jade Tailor, Edwin Perez, Tembi Locke, Hannah Levien, Anthony Marble, Rick Worthy, David Call, Michael Cassidy, Wayne Pére, Laura Fraser, Esmé Bianco, Rose Liston, Tom Amandes, Tony Beard, Brian Beckman, Oliver Bell, Eric Berris, Chase McCleery Bouchie, Nesta Cooper, Adam DiMarco, Erika Erica, Ben Esler, Sibyl Gregory, Jesse Haddock, Bob Hartnack, Megan Peta Hill, Louise Hradsky, Jagen Johnson, Krusty The Ferret, Vicky Lambert, Seth Meriwether, Starlette Miariaunii, Gina Montanna, Jeff Mortensen, Oliver Rice, Charles Shaughnessy, Rebecca Tilney, Krystal Tomlin, Oliver M. Smith, Valerie Tian
| Diğer Adı :
Czarodzieje
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital