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|Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
Mimarlık öğrencisi Barış, her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Aşk Barış’ı yakalamıştır. Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza ulaşmalıdır. Yakışıklı, ve içten olan Barış, sonunda Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar…
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