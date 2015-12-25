Delibal (2015)
FilmDram / Duygusal
Delibal posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Ali Bilgin
Yazar/Senaryo :
Siyah Kalem
Oyuncular (Önemli roller):
Cagatay Ulusoy, Leyla Lidya Tugutlu, Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Avkiran, Laçin Ceylan, Nazan Kirilmis, Toprak Saglam, Baris Aytac, Zafer Akkoyun, Kivilcim Ural, Ali Seyitoglu, Emre Karaoglu, Baturalp Yilmaz, Mert Carim, Bahtiyar Engin
Detaylar
Gösterim Tarihi :
25 Aralık 2015
 Süre :
117 dakika
Ülke :
Türkiye
 Dil :
Türkçe
Görüntü :
Renkli
Konu
Mimarlık öğrencisi Barış, her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Aşk Barış’ı yakalamıştır. Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza ulaşmalıdır. Yakışıklı, ve içten olan Barış, sonunda Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar…
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