Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 6.8/10

Gösterim Tarihi :

25 Aralık 2015

Süre :

117 dakika

Ülke :

Türkiye

Dil :

Türkçe

Görüntü :

Renkli



Mimarlık öğrencisi Barış, her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Aşk Barış’ı yakalamıştır. Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza ulaşmalıdır. Yakışıklı, ve içten olan Barış, sonunda Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar…

